Зеленский пообещал сделать все для поддержания перемирия на Донбассе

Поддержание "тишины" на неподконтрольной территории зависит от России

Поддержание "тишины" на неподконтрольной территории зависит от России

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинская сторона сделает все возможное, чтобы придерживаться режима полного прекращения огня на востоке страны. В то же время, от России зависит, сдержит ли она незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО от обстрелов.

Как передает RegioNews об этом сообщил президент на брифинге во время посещения "Охматдета".

Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это выполняем полностью. Что касается той стороны - все зависит от РФ. Мы увидим, если та сторона хочет прекращения войны - мы будем это чувствовать", - заявил Зеленский.

По словам президента, если со стороны боевиков будет осуществлятся какая-то атака, которая выходит за рамки того, о чем договорились стороны, тогда "украинские воины будут очень мощно отвечать".

Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Потому что это 410 километров контактной линии – разграничительной временной линии, – и проконтролировать все очень сложно", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский обсудил с Путиным разведения войск на Донбассе.