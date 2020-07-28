У нардепа от "Слуги народа" Данила Гетьманцева обнаружили коронавирус

Он возглавляет комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Он возглавляет комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Фото: скриншот видео

У народного депутата от фракции "Слуга народа" Данила Гетманцева подтвердили наличие коронавируса.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По словам нардепа, он сделал тест на COVID-19 27 июля, который оказался положительным.

Нардеп сообщил о болезни коллегам по фракции и попросил всех, кто с ним контактировал, также пройти тест.

Где заразился не знаю. Тех, кто контактировал со мной с прошлого понедельника, прошу сделать тест. Простите, что новости не очень. Буду стараться исправиться", - написал депутат.

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Напомним, суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек.