09:51  28 июля
Суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек
10:49  28 июля
Минздрав разрешит работу детских лагерей с 1 августа, но не во всех регионах
08:19  28 июля
Перемирие на Донбассе: за сутки боевики трижды открывали огонь
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 июля 2020, 11:32 7

У нардепа от "Слуги народа" Данила Гетьманцева обнаружили коронавирус

28 июля 2020, 11:32 7
Читайте також українською мовою
Он возглавляет комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Он возглавляет комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

У народного депутата от фракции "Слуга народа" Данила Гетманцева подтвердили наличие коронавируса.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По словам нардепа, он сделал тест на COVID-19 27 июля, который оказался положительным.

Нардеп сообщил о болезни коллегам по фракции и попросил всех, кто с ним контактировал, также пройти тест.

Где заразился не знаю. Тех, кто контактировал со мной с прошлого понедельника, прошу сделать тест. Простите, что новости не очень. Буду стараться исправиться", - написал депутат.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек.

коронавирус Слуга народа заболевание депутат Даниил Гетманцев
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Заразившегося COVID-19 мэра Славянска госпитализировали
28 июля 2020, 11:09
В Винницкой больнице имени Пирогова зафиксировали вспышку коронавируса
28 июля 2020, 10:53
Суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек
28 июля 2020, 09:51
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »