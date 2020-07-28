Заразившегося COVID-19 мэра Славянска госпитализировали

У Вадима Ляха зафиксирована двухсторонняя пневмония

У Вадима Ляха зафиксирована двухсторонняя пневмония

Фото: из открытых источников

Городской голова Славянска Вадим Лях госпитализирован в больницу из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Об этом Вадим Лях сообщил в Facebook, передает RegioNews.

К сожалению, COVID-19 дал осложнения. Зафиксирована двухсторонняя пневмония, требующая госпитализации. Всем здоровья, берегите себя. Вирус все-таки опасен", - написал он.

Городской голова находиться в одной из больниц Бахмута.

Также известно, что на самоизоляцию отправили 9 работников Славянского городского совета. Результаты их первого ПЦР-тестирования оказались отрицательными.

Напомним, 23 июля стало известно, что городской глава Славянска заболел коронавирусом.