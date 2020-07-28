В Винницкой больнице имени Пирогова зафиксировали вспышку коронавируса
Всего в больнице выявлено 25 больных COVID-19 врачей и пациентов
Всего в больнице выявлено 25 больных COVID-19 врачей и пациентов
В Винницкой областной клинической больнице имени Пирогова обнаружили вспышку Covid-19.
Об этом в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает RegioNews.
По словам Борзова, заболевание обнаружили в 11 медицинских работников и 14 пациентов больницы.
Председатель облгосадминистрации отметил, что всего сделали 294 ПЦР-теста, из них 25 оказались положительными.
Борзов также сообщил, что Винница остается эпицентром по количеству больных в области, поэтому с субботы, 25 июля, больных COVID-19 снова начали перевозить в Калиновскую больницу.
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