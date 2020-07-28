В Винницкой больнице имени Пирогова зафиксировали вспышку коронавируса

Всего в больнице выявлено 25 больных COVID-19 врачей и пациентов

Всего в больнице выявлено 25 больных COVID-19 врачей и пациентов

Фото: flickr

Об этом в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает RegioNews.

По словам Борзова, заболевание обнаружили в 11 медицинских работников и 14 пациентов больницы.

Председатель облгосадминистрации отметил, что всего сделали 294 ПЦР-теста, из них 25 оказались положительными.

Борзов также сообщил, что Винница остается эпицентром по количеству больных в области, поэтому с субботы, 25 июля, больных COVID-19 снова начали перевозить в Калиновскую больницу.

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Напомним, суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек.