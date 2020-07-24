Поліція розпочала профілактичні перевірки на дорогах по всій Україні
Кількість патрулів на дорогах суттєво зросте
Кількість патрулів на дорогах суттєво зросте
В Україні стартувала програма "Безпечне шосе", яка спрямована на зменшення кількості ДТП.
Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.
За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, на автошляхах держави будуть нести службу майже 400 нарядів патрульної поліції. Ці заходи триватимуть до кінця літа.
Мета наших дій – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод", - сказав Клименко.
Він додав, що зараз на дорогах гаряча пора через період відпусток, потік транспорту та кількість ДТП істотно збільшилися.
Екіпажі поліції працюватимуть в режимі патрулювання або на спеціальних видимих і добре освітлених постах.
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