На Херсонщине полицейские освободили из трудового рабства 13 человек

Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров

Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров

Фото: МВД

В Скадовском районе местный житель незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины. Правоохранители провели спецоперацию по освобождению пленников и сейчас они на свободе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Информация о незаконном содержании людей на территории домовладения 30-летнего жителя одного из сел Скадовского района поступило в полицию двух работников. Они объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Мужчинам удалось сбежать и они сразу обратились в полицию.

В так называемом "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них также были две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек", - сообщил начальник отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Херсонщины Олег Шанько.

Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях. Как рассказали рабочие, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона.

Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду.

Открыто уголовное производство по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.149 (торговля людьми) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Новотроицком районе Херсонской области поймали рабовладельцев, которые занимались трудовой эксплуатацией людей.