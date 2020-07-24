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24 июля 2020, 12:49 3

На Херсонщине полицейские освободили из трудового рабства 13 человек

24 июля 2020, 12:49 3
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Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров
Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров
Фото: МВД
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В Скадовском районе местный житель незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины. Правоохранители провели спецоперацию по освобождению пленников и сейчас они на свободе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Информация о незаконном содержании людей на территории домовладения 30-летнего жителя одного из сел Скадовского района поступило в полицию двух работников. Они объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Мужчинам удалось сбежать и они сразу обратились в полицию.

В так называемом "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них также были две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек", - сообщил начальник отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Херсонщины Олег Шанько.

Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях. Как рассказали рабочие, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона.

Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду.

Открыто уголовное производство по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.149 (торговля людьми) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Новотроицком районе Херсонской области поймали рабовладельцев, которые занимались трудовой эксплуатацией людей.

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