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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
24 июля 2020, 16:55 5

На Харьковщине преступники похитили мужчину и требовали за него $20 тысяч

24 июля 2020, 16:55 5
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области мужчину похитили участники этнической преступной группы и требовали за его освобождение 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Злоумышленники приехали к дому 39-летнего мужчины и потребовали у него несуществующий долг. Пострадавший отказался передать деньги вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не имел", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, участники группы начали угрожать ему избиением, а затем принудительно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп 20 тысяч долларов.

Преступников задержали во время передачи денег, к спецоперации привлекли бойцов КОРДа.

Все трое фигурантов - участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Все были судимы за избиение и имущественные преступления. По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения проходят обыски", - сообщили правоохранители.

Задержанным готовят сообщение о подозрении по факту незаконного лишения свободы или похищение человека. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове разоблачили банду преступников, которые действовали под видом СБУ.

преступление полиция задержание похищение Харьковская область
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