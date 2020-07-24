На Харьковщине преступники похитили мужчину и требовали за него $20 тысяч

К спецоперации по их задержанию привлекли бойцов КОРДа

К спецоперации по их задержанию привлекли бойцов КОРДа

Фото: Нацполиция

В Харьковской области мужчину похитили участники этнической преступной группы и требовали за его освобождение 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Злоумышленники приехали к дому 39-летнего мужчины и потребовали у него несуществующий долг. Пострадавший отказался передать деньги вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не имел", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, участники группы начали угрожать ему избиением, а затем принудительно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп 20 тысяч долларов.

Преступников задержали во время передачи денег, к спецоперации привлекли бойцов КОРДа.

Все трое фигурантов - участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Все были судимы за избиение и имущественные преступления. По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения проходят обыски", - сообщили правоохранители.

Задержанным готовят сообщение о подозрении по факту незаконного лишения свободы или похищение человека. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове разоблачили банду преступников, которые действовали под видом СБУ.