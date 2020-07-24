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24 июля 2020, 15:07 2

Закон Бужанского не будут рассматривать в сессионном зале - Сергей Бабак

24 июля 2020, 15:07 2
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Если его не примут до 1 сентября, в нем нет смысла
Если его не примут до 1 сентября, в нем нет смысла
Фото: Слуга народа / Facebook
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Скандальный языковой законопроект народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского не будет рассматриваться в сессионном зале парламента

Такое мнение в комментарии УНН высказал председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, пишет RegioNews.

Я не понимаю, почему законопроект называют языковым. Он на самом деле язык не трогает. Единственное, что законопроект Бужанского трогает, — это сроки внедрения: для русскоязычных школ с 1 сентября 2020 года начинается увеличение украинской части программы, а для всех других языков — с 2023 года", — сказал Бабак.

По его словам, этот законопроект о равенстве, чтобы не было дискриминации какой-либо конкретного языка.

В зале его не было, и, очевидно, что его в зале не будет. Потому что, если он не будет принят до 1 сентября, то в нем нет смысла. Потому что с 1 сентября все русскоязычные школы перейдут на украинский язык согласно ЗУ "О среднем образовании". Думаю, что не будет законопроекта Бужанского в зале", — подытожил Бабак.

Напомним, законопроект № 2362, авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского зарегистрирован в Верховной Раде еще в октябре 2019 года.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский хочет отсрочить переход украинских школ с русского языка обучения на украинский с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023 года.

Он также предлагает снизить объем украинского языка в школах, вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, до 20% — в пятом-восьмом классе, до 40% — в девятом, и до 60% — в старших классах.

15 июля языковой омбудсмен призвал не голосовать за законопроект Бужанского.

16 июля Под Радой прошли многолюдные акции протеста против языкового закона Бужанского.

Максим Бужанский украинский язык Слуга народа парламент комитет законопроект
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