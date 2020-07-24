Закон Бужанского не будут рассматривать в сессионном зале - Сергей Бабак

Если его не примут до 1 сентября, в нем нет смысла

Если его не примут до 1 сентября, в нем нет смысла

Фото: Слуга народа / Facebook

Скандальный языковой законопроект народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского не будет рассматриваться в сессионном зале парламента

Такое мнение в комментарии УНН высказал председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, пишет RegioNews.

Я не понимаю, почему законопроект называют языковым. Он на самом деле язык не трогает. Единственное, что законопроект Бужанского трогает, — это сроки внедрения: для русскоязычных школ с 1 сентября 2020 года начинается увеличение украинской части программы, а для всех других языков — с 2023 года", — сказал Бабак.

По его словам, этот законопроект о равенстве, чтобы не было дискриминации какой-либо конкретного языка.

В зале его не было, и, очевидно, что его в зале не будет. Потому что, если он не будет принят до 1 сентября, то в нем нет смысла. Потому что с 1 сентября все русскоязычные школы перейдут на украинский язык согласно ЗУ "О среднем образовании". Думаю, что не будет законопроекта Бужанского в зале", — подытожил Бабак.

Напомним, законопроект № 2362, авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского зарегистрирован в Верховной Раде еще в октябре 2019 года.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский хочет отсрочить переход украинских школ с русского языка обучения на украинский с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023 года.

Он также предлагает снизить объем украинского языка в школах, вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, до 20% — в пятом-восьмом классе, до 40% — в девятом, и до 60% — в старших классах.

15 июля языковой омбудсмен призвал не голосовать за законопроект Бужанского.

16 июля Под Радой прошли многолюдные акции протеста против языкового закона Бужанского.