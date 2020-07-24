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24 липня 2020, 15:07 2

Закон Бужанського не будуть розглядати в сесійній залі - Сергій Бабак

24 липня 2020, 15:07 2
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Якщо його не приймуть до 1 вересня, в ньому немає сенсу
Якщо його не приймуть до 1 вересня, в ньому немає сенсу
Фото: Слуга народа / Facebook
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Скандальний мовний законопроект народного депутата України від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського не буде розглядатися в сесійній залі парламенту

Таку думку в коментарі УНН висловив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, пише RegioNews.

Я не розумію, чому законопроект називають мовним. Він насправді мова не чіпає. Єдине, що законопроект Бужанського чіпає, — це терміни впровадження: для російськомовних шкіл з 1 вересня 2020 року починається збільшення української частини програми, а для всіх інших мов — з 2023 року", — сказав Бабак.

За його словами, цей законопроект про рівність, щоб не було дискримінації будь-якої конкретної мови.

В залі його не було, і, очевидно, що його в залі не буде. Тому що, якщо він не буде прийнятий до 1 вересня, то в ньому немає сенсу. Тому що з 1 вересня всі російськомовні школи перейдуть на українську мову відповідно до ЗУ "Про середню освіту". Думаю, що не буде законопроекту Бужанського в залі", — підсумував Бабак.

Нагадаємо, законопроект № 2362, авторства нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського зареєстрований у Верховній Раді ще в жовтні 2019 року.

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський хоче відстрочити перехід українських шкіл з російської мови навчання на українську з 1 вересня 2020 року на 1 вересня 2023 року.

Він також пропонує знизити обсяг української мови в школах, замість 80%, як це передбачено зараз, до 20% — у п'ятому-восьмому класі, до 40% — в дев'ятому, і до 60% — у старших класах.

15 липня мовної омбудсмен закликав не голосувати за законопроект Бужанського.

16 липня Під Радою пройшли велелюдні акції протесту проти мовного закону Бужанського.

Максим Бужанський українська мова Слуга народа парламент комітет законопроєкт
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