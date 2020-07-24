Закон Бужанського не будуть розглядати в сесійній залі - Сергій Бабак

Якщо його не приймуть до 1 вересня, в ньому немає сенсу

Якщо його не приймуть до 1 вересня, в ньому немає сенсу

Фото: Слуга народа / Facebook

Скандальний мовний законопроект народного депутата України від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського не буде розглядатися в сесійній залі парламенту

Таку думку в коментарі УНН висловив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, пише RegioNews.

Я не розумію, чому законопроект називають мовним. Він насправді мова не чіпає. Єдине, що законопроект Бужанського чіпає, — це терміни впровадження: для російськомовних шкіл з 1 вересня 2020 року починається збільшення української частини програми, а для всіх інших мов — з 2023 року", — сказав Бабак.

За його словами, цей законопроект про рівність, щоб не було дискримінації будь-якої конкретної мови.

В залі його не було, і, очевидно, що його в залі не буде. Тому що, якщо він не буде прийнятий до 1 вересня, то в ньому немає сенсу. Тому що з 1 вересня всі російськомовні школи перейдуть на українську мову відповідно до ЗУ "Про середню освіту". Думаю, що не буде законопроекту Бужанського в залі", — підсумував Бабак.

Нагадаємо, законопроект № 2362, авторства нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського зареєстрований у Верховній Раді ще в жовтні 2019 року.

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський хоче відстрочити перехід українських шкіл з російської мови навчання на українську з 1 вересня 2020 року на 1 вересня 2023 року.

Він також пропонує знизити обсяг української мови в школах, замість 80%, як це передбачено зараз, до 20% — у п'ятому-восьмому класі, до 40% — в дев'ятому, і до 60% — у старших класах.

15 липня мовної омбудсмен закликав не голосувати за законопроект Бужанського.

16 липня Під Радою пройшли велелюдні акції протесту проти мовного закону Бужанського.