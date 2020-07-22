Украинцы назвали самые "неудачные" законы нового парламента
Худшими законами "Слуг народа" жители Украины считают закон о рынке земли и закон о легализации игорного бизнеса
Худшими законами "Слуг народа" жители Украины считают закон о рынке земли и закон о легализации игорного бизнеса
Украинцы масоово одобряют введение криминальной отвественности за кнопкодавство и возвращение в Криминальный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение.
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на данные социологического исследования группы "РЕЙТИНГ".
В июле 2020 года только 23% украинцев поддерживают решение Верховной Рады о введении рынка земли, а 60% выступают против. Легализацию игорного бизнеса одобряют 26% респондентов, 61% — против.
Также 90% украинцев поддерживают возвращение к Криминальному кодексу статьи о наказании за незаконное обогащение. 89% украинцев поддерживают введение криминальной ответственности за "кнопкодавство".
Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил работу парламента за год "на четверку".
В Чернигове среди кандидатов на пост мэра уверенно лидирует Атрошенко – РЕЙТИНГВсе новости »
22 июля 2020, 19:07Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
22 июля 2020, 15:16Президент Украины отменил визы для граждан шести стран
22 июля 2020, 13:14
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский