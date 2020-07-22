18:35  22 июля
В Украине болельщиков начнут пускать на стадионы
19:36  22 июля
Эксглаву "Укратодора" Новака арестовали в Польше
17:58  22 июля
Сводка ООС: на Донбассе шесть обстрелов и двое раненых
UA | RU
UA | RU
22 июля 2020, 20:04

Украинцы назвали самые "неудачные" законы нового парламента

22 июля 2020, 20:04
Читайте також українською мовою
Худшими законами "Слуг народа" жители Украины считают закон о рынке земли и закон о легализации игорного бизнеса
Худшими законами "Слуг народа" жители Украины считают закон о рынке земли и закон о легализации игорного бизнеса
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Украинцы масоово одобряют введение криминальной отвественности за кнопкодавство и возвращение в Криминальный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на данные социологического исследования группы "РЕЙТИНГ".

В июле 2020 года только 23% украинцев поддерживают решение Верховной Рады о введении рынка земли, а 60% выступают против. Легализацию игорного бизнеса одобряют 26% респондентов, 61% — против.

Также 90% украинцев поддерживают возвращение к Криминальному кодексу статьи о наказании за незаконное обогащение. 89% украинцев поддерживают введение криминальной ответственности за "кнопкодавство".

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил работу парламента за год "на четверку".

Верховная Рада парламент закон земля игральный бизнес рейтинг
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Чернигове среди кандидатов на пост мэра уверенно лидирует Атрошенко – РЕЙТИНГ
22 июля 2020, 19:07
Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
22 июля 2020, 15:16
Президент Украины отменил визы для граждан шести стран
22 июля 2020, 13:14
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »