Украинцы назвали самые "неудачные" законы нового парламента

Худшими законами "Слуг народа" жители Украины считают закон о рынке земли и закон о легализации игорного бизнеса

Худшими законами "Слуг народа" жители Украины считают закон о рынке земли и закон о легализации игорного бизнеса

Фото: flickr

Украинцы масоово одобряют введение криминальной отвественности за кнопкодавство и возвращение в Криминальный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на данные социологического исследования группы "РЕЙТИНГ".

В июле 2020 года только 23% украинцев поддерживают решение Верховной Рады о введении рынка земли, а 60% выступают против. Легализацию игорного бизнеса одобряют 26% респондентов, 61% — против.

Также 90% украинцев поддерживают возвращение к Криминальному кодексу статьи о наказании за незаконное обогащение. 89% украинцев поддерживают введение криминальной ответственности за "кнопкодавство".

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил работу парламента за год "на четверку".