09:46  24 июля
Коронавирус в Украине: медики фиксируют резкий рост количества новых случаев болезни
09:26  24 июля
Под Киевом на глазах у ребенка расстреляли бизнесмена
08:19  24 июля
Сутки на Донбассе: боевики 8 раз обстреляли украинских военных
UA | RU
UA | RU
24 июля 2020, 13:21 7

Стратегия деоккупации Крыма готова, однако документ не публичный – Джапарова

24 июля 2020, 13:21 7
Читайте також українською мовою
Также в МИД хотят создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма
Также в МИД хотят создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма
Фото: mip.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что украинское правительство уже разработало Стратегию деоккупации Крыма, однако в данный момент документ не является публичным.

Об єтом она рассказала в программе "На самом деле: Крым" в эфире телеканала "ДОМ", передает RegioNews.

Мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сказала Джапарова.

Она также сообщила о планах МИД Украины создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма. Задача этой платформы - формализовать, систематизировать постоянный диалог и координацию международных усилий на самом высоком политическом уровне.

Мы понимаем, что самой главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность. Потому что Российская Федерация вкладывает огромные усилия, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво всё мировое сообщество", – подчеркнула Джапарова.

Она отметила, что россияне "используют совершенно разные формы (когнитивные, гибридные) этого примирения мирового сообщества. И собственно, этого месседжа, который, по сути, является пустым, что случилось волеизъявление народа, и Крым - наш", пояснила замминистра.

Напомним, за пределами Украины в заключении находятся 7 тысяч украинцев.

Крым политика законопроект стратегия оккупация РФ МИД
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »