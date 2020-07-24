Стратегия деоккупации Крыма готова, однако документ не публичный – Джапарова

Также в МИД хотят создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма

Также в МИД хотят создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма

Фото: mip.gov.ua

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что украинское правительство уже разработало Стратегию деоккупации Крыма, однако в данный момент документ не является публичным.

Об єтом она рассказала в программе "На самом деле: Крым" в эфире телеканала "ДОМ", передает RegioNews.

Мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сказала Джапарова.

Она также сообщила о планах МИД Украины создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма. Задача этой платформы - формализовать, систематизировать постоянный диалог и координацию международных усилий на самом высоком политическом уровне.

Мы понимаем, что самой главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность. Потому что Российская Федерация вкладывает огромные усилия, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво всё мировое сообщество", – подчеркнула Джапарова.

Она отметила, что россияне "используют совершенно разные формы (когнитивные, гибридные) этого примирения мирового сообщества. И собственно, этого месседжа, который, по сути, является пустым, что случилось волеизъявление народа, и Крым - наш", пояснила замминистра.

Напомним, за пределами Украины в заключении находятся 7 тысяч украинцев.