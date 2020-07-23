Следователь ГБР Корецкий, который заявлял о давлении руководства, уволен с должности

Олег Корецкий заявлял, что 80% дел против Порошенко не имеют судебных перспектив

Олег Корецкий заявлял, что 80% дел против Порошенко не имеют судебных перспектив

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Следователя Государственного бюро расследований Олега Корецкого, который заявлял о давлении руководства при расследовании дел против Петра Порошенко, уволили на основании сокращения его должности.

Об этом Олег Корецкий сообщил корреспонденту УНИАН, передает RegioNews.

Он прислал фото приказа с подписью исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова, согласно которому Корецкого с 23 июля уволен с должности следователя ГБР в связи с сокращением должности.

Также в приказе говорится о выплате Корецком компенсации в размере двух месячных зарплат и компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Как известно, Корецкий занимал должность начальника третьего отдела Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных служебными лицами, Главного следственного управления ГБР.

8 июля один из адвокатов Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что Корецкий сообщил ему о давлении со стороны руководства ГБР, которое якобы оказывалось на следователей по делу о продаже завода "Кузница на Рыбацкой". В тот же день стало известно, что это дело закрыли. Тогда же суд отказался избирать Порошенко меру пресечения в еще одном деле – о назначении первогог заместителя председателя службы внешней разведки Семочко.

В ГБР сразу же заявили, что информация Корецкого относительно давления на него не соответствует действительности и является политически мотивированной.

9 июля Корецкий уже публично заявил о давлении на него со стороны и.о. директора ГБР Александра Соколова и его первого заместителя Александра Бабикова. Корецкий утверждал, что те заставляли его расследовать дела против Порошенко,80% из которых не имеют судебных перспектив.