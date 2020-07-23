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23 июля 2020, 10:09 2

Ляшко рассказал о работе украинских школ в условиях пандемии

23 июля 2020, 10:09 2
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Будут работать до попадания района в "красную" зону
Фото: drohobych-rada.gov.ua
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В условиях пандемии коронавируса обучение в школах будет проходить по аналогии того, как это происходило в сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ: когда школы работают до того момента, пока не превышают эпидпорог.

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио".

По его словам, в настоящее время определить эпидпорог невозможно, потому что в стране только первый год циркулирует коронавирус.

"Мы решили, что зная как рассчитать оранжевую, красную, желтую и зеленую зоны, мы говорим, что школы работают до того момента, пока район или город областного значения не попадает в красную зону. Тогда школа закрывается на период, пока проходит карантин", - отметил Ляшко.

Он также отметил, что к работе школ в зеленой, желтой и оранжевой зонах также будут определенные рекомендации, которые будут обнародованы позже.

Мы не хотим писать нормы, которые потом нельзя выполнить с учетом даже того, что нельзя обязать учащихся на протяжении шести уроков находиться в масках в зале. Мы готовы идти на риски, чтобы обеспечить обучение детей и управлять ситуацией путем адаптивного карантина", - сказал главный санитарный врач.

По его словам, рассматривается возможность какие-то предметы проводить дистанционно. Однако нужно понимать, что это оставит детей дома и повлияет на возможность родителей работать.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа и ввел четыре зоны по уровню заболеваемости: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

карантин коронавирус пандемия Минздрав Виктор Ляшко
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