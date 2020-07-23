Коронавирус в Украине: за сутки заболели больше людей, чем выздоровели
За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 856 человек, выздоровели 828 человек, а умерли 17
За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 856 человек, выздоровели 828 человек, а умерли 17
В Украине с начала пандемии заразился 61 851 человек, из них 34 000 выздоровели и 1551 умерли.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 112 человек, во Львовской области - 109, в Ивано-Франковской - 76 и в Ровенской - 71.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2416 случаев;
- Волынская область — 3401 случай;
- Днепропетровская область — 1275 случаев;
- Донецкая область — 818 случаев;
- Житомирская область — 1654 случая;
- Закарпатская область — 4641 случай;
- Запорожская область — 700 случаев;
- Ивано-Франковская область — 3765 случаев;
- Кировоградская область — 689 случаев;
- г. Киев — 7278 случаев;
- Киевская область — 3391 случай;
- Львовская область — 8462 случая;
- Луганская область — 116 случаев;
- Николаевская область — 530 случаев;
- Одесская область — 2691 случай;
- Полтавская область — 371 случай;
- Ровенская область — 5303 случая;
- Сумская область — 393 случая;
- Тернопольская область — 2548 случаев;
- Харьковская область — 3203 случая;
- Херсонская область — 218 случаев;
- Хмельницкая область — 1008 случаев;
- Черновицкая область — 5443 случая;
- Черкасская область — 870 случаев;
- Черниговская область — 667 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что по состоянию на утро 22 июля в Украине коронавирусом заразились 829 человек.
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