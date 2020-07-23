Коронавирус в Украине: за сутки заболели больше людей, чем выздоровели

За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 856 человек, выздоровели 828 человек, а умерли 17

За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 856 человек, выздоровели 828 человек, а умерли 17

Фото: из открытых источников

В Украине с начала пандемии заразился 61 851 человек, из них 34 000 выздоровели и 1551 умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 112 человек, во Львовской области - 109, в Ивано-Франковской - 76 и в Ровенской - 71.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2416 случаев;

Волынская область — 3401 случай;

Днепропетровская область — 1275 случаев;

Донецкая область — 818 случаев;

Житомирская область — 1654 случая;

Закарпатская область — 4641 случай;

Запорожская область — 700 случаев;

Ивано-Франковская область — 3765 случаев;

Кировоградская область — 689 случаев;

г. Киев — 7278 случаев;

Киевская область — 3391 случай;

Львовская область — 8462 случая;

Луганская область — 116 случаев;

Николаевская область — 530 случаев;

Одесская область — 2691 случай;

Полтавская область — 371 случай;

Ровенская область — 5303 случая;

Сумская область — 393 случая;

Тернопольская область — 2548 случаев;

Харьковская область — 3203 случая;

Херсонская область — 218 случаев;

Хмельницкая область — 1008 случаев;

Черновицкая область — 5443 случая;

Черкасская область — 870 случаев;

Черниговская область — 667 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 22 июля в Украине коронавирусом заразились 829 человек.

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