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Коронавирус в Украине: за сутки заболели больше людей, чем выздоровели
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23 июля 2020, 09:44 12

Коронавирус в Украине: за сутки заболели больше людей, чем выздоровели

23 июля 2020, 09:44 12
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За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 856 человек, выздоровели 828 человек, а умерли 17
За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 856 человек, выздоровели 828 человек, а умерли 17
Фото: из открытых источников
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В Украине с начала пандемии заразился 61 851 человек, из них 34 000 выздоровели и 1551 умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 112 человек, во Львовской области - 109, в Ивано-Франковской - 76 и в Ровенской - 71.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2416 случаев;
  • Волынская область — 3401 случай;
  • Днепропетровская область — 1275 случаев;
  • Донецкая область — 818 случаев;
  • Житомирская область — 1654 случая;
  • Закарпатская область — 4641 случай;
  • Запорожская область — 700 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 3765 случаев;
  • Кировоградская область — 689 случаев;
  • г. Киев — 7278 случаев;
  • Киевская область — 3391 случай;
  • Львовская область — 8462 случая;
  • Луганская область — 116 случаев;
  • Николаевская область — 530 случаев;
  • Одесская область — 2691 случай;
  • Полтавская область — 371 случай;
  • Ровенская область — 5303 случая;
  • Сумская область — 393 случая;
  • Тернопольская область — 2548 случаев;
  • Харьковская область — 3203 случая;
  • Херсонская область — 218 случаев;
  • Хмельницкая область — 1008 случаев;
  • Черновицкая область — 5443 случая;
  • Черкасская область — 870 случаев;
  • Черниговская область — 667 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 22 июля в Украине коронавирусом заразились 829 человек.

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