Городской глава Славянска заболел коронавирусом
ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19
ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19
В Донецкой области городской глава Славянска Лях Вадим Михайлович находится под наблюдением врачей из-за коронавирусной инфекции.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Анализ показал положительную реакцию - коронавирусом заболел. Самочувствие хорошее. Нахожусь под наблюдением врачей", - сказал он.
Напомним, что по состоянию на утро 23 июля в Украине коронавирус обнаружили у 856 человек.
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