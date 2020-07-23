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23 июля 2020, 11:16 4

Городской глава Славянска заболел коронавирусом

23 июля 2020, 11:16 4
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ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19
Фото: Facebook
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В Донецкой области городской глава Славянска Лях Вадим Михайлович находится под наблюдением врачей из-за коронавирусной инфекции.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Анализ показал положительную реакцию - коронавирусом заболел. Самочувствие хорошее. Нахожусь под наблюдением врачей", - сказал он.

Напомним, что по состоянию на утро 23 июля в Украине коронавирус обнаружили у 856 человек.

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коронавирус мэр Донецкая область карантин самоизоляция
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