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22 июля 2020, 10:47 7

"Слуга народа" Скичко подтвердил, что является одним из кандидатов на пост мэра Черкасс

22 июля 2020, 10:47 7
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Решение о его выдвижении должна утвердить партия
Решение о его выдвижении должна утвердить партия
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Скичко, отвечая на вопрос о слухах вокруг его вероятного участия в местных выборах, подтвердил, что является одним из кандидатов на пост городского головы Черкасс.

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

Я являюсь одним из кандидатов на пост кандидата в мэры Черкасс. На сегодняшний день это решение не принято. Я человек команды, я думаю что стоит подождать немного и посмотреть кого партия выдвинет, но я являюсь одним из кандидатов на пост мэра", - заявил Скичко.

Отвечая на вопрос относительно источников финансирования своей предвыборной кампании Скичко ответил: "Вопрос бюджета кампании, как показал предыдущий год... он может быть совершенно разный: люди выигрывали с минимальным бюджетом, проигрывали с максимальным бюджетом. На сегодняшний день, это больше вопрос стартовых позиций, технологии и стратегии, и доверия людей. Люди выбирают того, кому они будут доверять".

По мнению нардепа, у него достаточно квалификации в том, чтобы разобраться в работе на посту мэра и как именно возможно улучшить жизнь черкащан.

"Везде, если ты хочешь разобраться, ты можешь разобраться в этом. Ты можешь вообще собрать команду которая тебе поможет. Рядом со мной есть команда экспертов по инфраструктуре, которые вместе работают над этими вопросами", - резюмировал Скичко.

Ранее стало известно, кто пойдет от "Слуги народа" в мэры Харькова, Одессы и Днепра.

Напомним, Корниенко заявил, что партия "Слуга народа" выдвинет своих кандидатов на должности мэров всех областных центров.

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