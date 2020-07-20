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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июля 2020, 13:23 11

В Верховной Раде фактически нет монобольшинства - Комитет избирателей

20 июля 2020, 13:23 11
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Во многих случаях "Слуга народа" уже не может найти необходимые 226 голосов
Во многих случаях "Слуга народа" уже не может найти необходимые 226 голосов
Фото: flickr
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Через год после парламентских выборов фракция "Слуга народа" не может обеспечить необходимое количество голосов для самостоятельного принятия большинства законопроектов.

Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

По данным КИУ, начиная с января, было принято 87 законов, за них в среднем голосовали только 220 депутатов от "Слуги народа".

Таким образом, большинство законов не были бы приняты без голосов депутатов других фракций и групп парламента. Так, из 87 принятых законов депутаты монобольшинства самостоятельно обеспечили 226 голосов "за" только за 29 законов. Остальные, 58 законов, не были бы приняты без помощи других политических сил", - говорится в сообщении.

Абсолютное большинство этих законов были инициированы действующей властью.

В КИУ отмечают, что на сегодня монобольшинство фактически не существует, и за почти год работы правящая фракция потеряла часть депутатов.

Напомним, год монобольшинства: "Слуги народа" получили темники, как комментировать провалы власти.

Слуга народа Верховная Рада голосование комитет избиратели Монобольшинство
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