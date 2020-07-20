В Верховной Раде фактически нет монобольшинства - Комитет избирателей

Во многих случаях "Слуга народа" уже не может найти необходимые 226 голосов

Во многих случаях "Слуга народа" уже не может найти необходимые 226 голосов

Фото: flickr

Через год после парламентских выборов фракция "Слуга народа" не может обеспечить необходимое количество голосов для самостоятельного принятия большинства законопроектов.

Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

По данным КИУ, начиная с января, было принято 87 законов, за них в среднем голосовали только 220 депутатов от "Слуги народа".

Таким образом, большинство законов не были бы приняты без голосов депутатов других фракций и групп парламента. Так, из 87 принятых законов депутаты монобольшинства самостоятельно обеспечили 226 голосов "за" только за 29 законов. Остальные, 58 законов, не были бы приняты без помощи других политических сил", - говорится в сообщении.

Абсолютное большинство этих законов были инициированы действующей властью.

В КИУ отмечают, что на сегодня монобольшинство фактически не существует, и за почти год работы правящая фракция потеряла часть депутатов.

Напомним, год монобольшинства: "Слуги народа" получили темники, как комментировать провалы власти.