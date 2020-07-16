Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы РГА в Одесской области
Им стал депутат Одесского областного совета, которого Зеленский наградил орденом "За заслуги" І степени
Им стал депутат Одесского областного совета, которого Зеленский наградил орденом "За заслуги" І степени
Правительство утвердило кандидатуру Михаила Лазаренко на должность председателя Подольской районной государственной администрации.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Depo.Одеса.
Одесская область. Лазаренко Михаила Дмитриевича (депутат Одесского облсовета от Батькивщины) - на председателя Подольской РГА", - говорится в сообщении.
Напомним, Лазаренко в 2015 году был избран депутатом Одесского облсовета, входит во фракцию "Батькивщина". Лазаренко руководит фермерским хозяйством "Прогресс" и Балтской швейной фабрикой.
Ранее сообщалось, что Одесская городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантинные мероприятия. Такое решение было принято для борьбы с распространением COVID-19.
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