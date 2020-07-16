Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы РГА в Одесской области

Им стал депутат Одесского областного совета, которого Зеленский наградил орденом "За заслуги" І степени

Им стал депутат Одесского областного совета, которого Зеленский наградил орденом "За заслуги" І степени

Фото: из открытых источников

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Depo.Одеса.

Одесская область. Лазаренко Михаила Дмитриевича (депутат Одесского облсовета от Батькивщины) - на председателя Подольской РГА", - говорится в сообщении.

Напомним, Лазаренко в 2015 году был избран депутатом Одесского облсовета, входит во фракцию "Батькивщина". Лазаренко руководит фермерским хозяйством "Прогресс" и Балтской швейной фабрикой.

Ранее сообщалось, что Одесская городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантинные мероприятия. Такое решение было принято для борьбы с распространением COVID-19.