Шмыгаль объяснил вынужденные меры ограничений работы заведений после 23:00

Массовые скопления людей повышают вероятность заражения COVID-19

Массовые скопления людей повышают вероятность заражения COVID-19

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, почему в некоторых регионах страны в рамках карантина запретили работу заведений после 23:00. На данный момент в Украине не уменьшается рост количества заболевших коронавирусом.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству, передает RegioNews.

Денис Шмыгаль отметил, что после "этого запрета мы видим, что в стране стабилизируется ситуация с ростом заболеваемости на COVID-19".

К сожалению, не происходит падение роста числа заболеваемости. Но последние недели ситуация стабилизировалась. Это как раз важный момент", - подчеркнул глава правительства.

Он также добавил, что меры адаптивного карантина позволяют не допустить вспышки заболеваемости во многих регионах Украины.

Напомним, за последние сутки в стране обнаружили 809 новых инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Украине запрещена деятельность заведений общественного питания и ночных клубов после 23:00 вечера до 07:00 часов утра.