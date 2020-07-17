09:46  17 июля
В Украине количество выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило количество новых зараженных
08:44  17 июля
"Слуга народа" Верещук пригласила Кличко на открытые дебаты
08:19  17 июля
Ситуация на Донбассе: за сутки ранили четверых украинских военных
UA | RU
UA | RU
17 июля 2020, 11:51 4

Шмыгаль объяснил вынужденные меры ограничений работы заведений после 23:00

17 июля 2020, 11:51 4
Читайте також українською мовою
Массовые скопления людей повышают вероятность заражения COVID-19
Массовые скопления людей повышают вероятность заражения COVID-19
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, почему в некоторых регионах страны в рамках карантина запретили работу заведений после 23:00. На данный момент в Украине не уменьшается рост количества заболевших коронавирусом.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству, передает RegioNews.

Денис Шмыгаль отметил, что после "этого запрета мы видим, что в стране стабилизируется ситуация с ростом заболеваемости на COVID-19".

К сожалению, не происходит падение роста числа заболеваемости. Но последние недели ситуация стабилизировалась. Это как раз важный момент", - подчеркнул глава правительства.

Он также добавил, что меры адаптивного карантина позволяют не допустить вспышки заболеваемости во многих регионах Украины.

Напомним, за последние сутки в стране обнаружили 809 новых инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Украине запрещена деятельность заведений общественного питания и ночных клубов после 23:00 вечера до 07:00 часов утра.

коронавирус карантин Денис Шмыгаль регионы Ночные клубы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Иван Галунга
Все блоги »