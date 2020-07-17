"Слуга народа" Верещук пригласила Кличко на открытые дебаты
Избранная на партийном праймериз партии "Слуга народа" нардеп Ирина Верещук пригласила действующего мэра Киева Виталия Кличко на дебаты.
Как передает RegioNews, об этом она заявила во время брифинга.
Пользуясь случаем я приглашаю господина Кличко на дебаты”, — сказала Ирина Верещук.
В свою очередь президент Зеленский отметил, что никто не должен бояться участвовать в дебатах и нужно быть открытыми.
"Именно в этом направлении, в направлении профессиональных дебатов, с точки зрения города, градостроительства, с точки зрения инфраструктуры, ЖКХ, денег, транспорта, мне кажется, это будет очень интересно киевлянам увидеть ответы в серьезных дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук”, — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".