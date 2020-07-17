09:46  17 июля
В Украине количество выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило количество новых зараженных
08:44  17 июля
"Слуга народа" Верещук пригласила Кличко на открытые дебаты
08:19  17 июля
Ситуация на Донбассе: за сутки ранили четверых украинских военных
UA | RU
UA | RU
17 июля 2020, 08:44 17

"Слуга народа" Верещук пригласила Кличко на открытые дебаты

17 июля 2020, 08:44 17
Читайте також українською мовою
Зеленский считает, что не нужно боятся участвовать в дебатах
Зеленский считает, что не нужно боятся участвовать в дебатах
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Избранная на партийном праймериз партии "Слуга народа" нардеп Ирина Верещук пригласила действующего мэра Киева Виталия Кличко на дебаты.

Как передает RegioNews, об этом она заявила во время брифинга.

Пользуясь случаем я приглашаю господина Кличко на дебаты”, — сказала Ирина Верещук.

В свою очередь президент Зеленский отметил, что никто не должен бояться участвовать в дебатах и нужно быть открытыми.

"Именно в этом направлении, в направлении профессиональных дебатов, с точки зрения города, градостроительства, с точки зрения инфраструктуры, ЖКХ, денег, транспорта, мне кажется, это будет очень интересно киевлянам увидеть ответы в серьезных дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук”, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".

выборы Киев Виталий Кличко Кандидат Ирина Верещук
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Иван Галунга
Все блоги »