"Слуга народа" Верещук пригласила Кличко на открытые дебаты

Зеленский считает, что не нужно боятся участвовать в дебатах

Зеленский считает, что не нужно боятся участвовать в дебатах

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Как передает RegioNews, об этом она заявила во время брифинга.

Пользуясь случаем я приглашаю господина Кличко на дебаты”, — сказала Ирина Верещук.

В свою очередь президент Зеленский отметил, что никто не должен бояться участвовать в дебатах и нужно быть открытыми.

"Именно в этом направлении, в направлении профессиональных дебатов, с точки зрения города, градостроительства, с точки зрения инфраструктуры, ЖКХ, денег, транспорта, мне кажется, это будет очень интересно киевлянам увидеть ответы в серьезных дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук”, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".