Комитет внес изменения в Постановление об укрупнении районов и рекомендовал ВР к принятию – Андрей Клочко

С учетом всех предложений, предлагается создать 136 новых районов вместо 490 ныне существующих

С учетом всех предложений, предлагается создать 136 новых районов вместо 490 ныне существующих

Профильный Комитет после длительного и оживленного обсуждения пересмотрел проект Постановления № 3650 о создании и ликвидации районов.

Передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято на заседании Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду, 15 июля.

Во время заседания Комитета, которое длилось почти 5 часов, все присутствующие могли высказать свою позицию и внести соответствующие предложения.

Как отметил Председатель Комитета Андрей Клочко, чтобы никто не смог обвинить Комитет в лоббировании чьих-то интересов, все желающие могли присоединиться к обсуждению. Он напомнил, что этот проект Постановления уже не впервые пересматривается Комитетом.

"Никто не может нас обвинить в том, что мы не открытые и не честные. Все наши заседания транслируются в прямом эфире. Поэтому упреки наших политических оппонентов и некоторых экспертов в том, что мы чьи-то просьбы или пожелания учитываем, а чьи-то нет – это неправда. Все, кто присутствовал на заседании Комитета имел возможность, согласно Регламенту, высказать позицию. Если она была конструктивна – мы выносили ее на голосование", – подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что этот документ является самым важным, ведь без его принятия до конца текущей сессии, страна следующие пять лет, после этих местных выборов, будет жить в хаосе управления.

Этого ни в коем случае нельзя допустить. Я понимаю, что не могут быть все довольны. Но мы должны завершить эту реформу и провести выборы 25 октября на новой административно-территориальной основе. Это должны понимать все, кто обвиняет нас в том, что мы подрываем реформу децентрализации", – акцентировал Андрей Клочко.

По его словам, проект Постановления № 3650 с рекомендациями Комитета от 15 июля внесен в Повестку дня заседания Верховной Рады 16 июля.

Напомним, 1 июля Андрей Клочко заявил, что профильный комитет Верховной Рады поддержал постановление о создании и ликвидации районов

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