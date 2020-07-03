Рада отправила в отставку главу АМКУ Терентьева
1 июля он написал заявление якобы после разговора с президентом
1 июля он написал заявление якобы после разговора с президентом
Верховная Рада рассмотрела вопрос отставки Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, и проголосовала за его увольнение.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.
За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.
Сам Терентьев не пришел в Верховную Раду и проигнорировал заседание.
Напомним, 1 июля председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке.
На следующий день, 2 июля, он отозвал свое заявление об отставке.
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