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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 16:43 6

Рада отправила в отставку главу АМКУ Терентьева

03 июля 2020, 16:43 6
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1 июля он написал заявление якобы после разговора с президентом
Фото: скриншот видео
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Верховная Рада рассмотрела вопрос отставки Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, и проголосовала за его увольнение.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.

Сам Терентьев не пришел в Верховную Раду и проигнорировал заседание.

Напомним, 1 июля председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля, он отозвал свое заявление об отставке.

Верховная Рада заседание АМКУ голосование Юрий Терентьев
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