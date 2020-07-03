Рада отправила в отставку главу АМКУ Терентьева

1 июля он написал заявление якобы после разговора с президентом

1 июля он написал заявление якобы после разговора с президентом

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Верховная Рада рассмотрела вопрос отставки Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, и проголосовала за его увольнение.

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