Нардепам не дозволили приймати на роботу помічників без освіти

Народні обранці не прийняли відповідний проект закону №3644

Народні обранці не прийняли відповідний проект закону №3644

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Верховна рада не дозволила брати народним депутатам помічників-консультантів без освіти. Відповідний законопроект №3644 не схвалили парламентарії.

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Зараз закон визначає, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.

У неприйнятому законопроекті вимога до утворення помічника нардепа виключили.

Нагадаємо, нардепи визначили перелік поважних причин відсутності на сесії.

Рада зняла з розгляду постанову про скорочення кількості районів.