Нардепам не дозволили приймати на роботу помічників без освіти
Народні обранці не прийняли відповідний проект закону №3644
Народні обранці не прийняли відповідний проект закону №3644
Верховна рада не дозволила брати народним депутатам помічників-консультантів без освіти. Відповідний законопроект №3644 не схвалили парламентарії.
Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Зараз закон визначає, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.
У неприйнятому законопроекті вимога до утворення помічника нардепа виключили.
Нагадаємо, нардепи визначили перелік поважних причин відсутності на сесії.
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