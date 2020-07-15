Рада сняла с рассмотрения постановление о сокращении количества районов

Проектом постановления предусматривается образование 129 районов вместо нынешних 490

Проектом постановления предусматривается образование 129 районов вместо нынешних 490

Фото: из открытых источников

Верховная Рада Украины, 15 июля, отозвала с повестки дня пленарного заседания проект постановления № 3650 "О создании и ликвидации районов".

Такое предложение озвучил первый заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа” Александр Корниенко, сообщает RegioNews.

У нас есть предложение сегодня с повестки дня забрать №3650", - сказал Корниенко.

Отмечается, что депутаты поддержали данное предложение и сняли с повестки дня указанное постановление.

Напомним, проект постановления №3650 "О создании и ликвидации районов" внес в Раду Кабинет министров.

В соответствии с проектом предполагается создать в оккупированном Крыму и областях 129 районов (из них 17 - на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей), и ликвидировать существующие 490 районов.

Ранее сообщалось, что под Верховной Радой собрались представители из разных регионов, которые выступают против укрупнения районов.