09:51  14 июля
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 638 новых случаев
12:44  14 июля
Кличко с большим отрывом опережает кандидатов в мэры Киева - опрос
12:18  14 июля
На Полтавщине впервые в истории отменили Сорочинскую ярмарку
UA | RU
UA | RU
14 июля 2020, 15:17

На Донетчине ослабили карантинные ограничения

14 июля 2020, 15:17
Читайте також українською мовою
Развлекательным заведениям, кафе и ресторанам разрешили работать с 7 до 23 часов
Развлекательным заведениям, кафе и ресторанам разрешили работать с 7 до 23 часов
Читайте також
українською мовою

Такое решение было принято членами областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Донецкую ОГА.

Отныне развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовых, кафетериях, буфетам и т. п) разрешено работать с 7 до 23 часов.

При этом не ограничивается возможность предоставлять ночью услуги общественного питания с применением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Запрещается работа после 23 часов и до 7 часов утра, учреждений культуры, кроме кинотеатров.

Сейчас на территории Донецкой области остается в действии адаптивный карантин.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине за сутки выявили 638 новых случаев коронавируса.

Донецкая область Донецк коронавирус карантин ресторан кинотеатры
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Закарпатье к приему больных COVID-19 подготовили четыре дополнительные больницы
14 июля 2020, 15:01
Минздрав рассматривает вариант обучения школьников в две смены – Степанов
14 июля 2020, 14:21
Прибытие хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана в этом году невозможно - МИД
14 июля 2020, 13:14
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »