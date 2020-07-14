На Донетчине ослабили карантинные ограничения
Такое решение было принято членами областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Донецкую ОГА.
Отныне развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовых, кафетериях, буфетам и т. п) разрешено работать с 7 до 23 часов.
При этом не ограничивается возможность предоставлять ночью услуги общественного питания с применением адресной доставки заказов и заказов на вынос.
Запрещается работа после 23 часов и до 7 часов утра, учреждений культуры, кроме кинотеатров.
Сейчас на территории Донецкой области остается в действии адаптивный карантин.
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Напомним, в Украине за сутки выявили 638 новых случаев коронавируса.