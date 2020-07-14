На Закарпатье к приему больных COVID-19 подготовили четыре дополнительные больницы

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине стабилизируется

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине стабилизируется

Фото: из открытых источников

В Закарпатской области четыре дополнительные больницы привлекли к работе с больными на коронавирус.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Надо, чтобы было обеспечено финансирование этих больниц Национальной службы здравоохранения Украины. Если уже есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом надо докладывать не только мне – необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми", – подчеркнул Зеленский.

В ответ главный санврач проинформировал, что мест для больных COVID-19 на Закарпатье достаточно, происходит стабилизация ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль тоже сказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине стабилизируется. Он отметил, что тех, кто выздоровел, сегодня больше, чем тех, кто заболел. По его данным, в 375 заведениях охраны здоровья по стране подготовили 28 тысяч 732 койки для лечения больных COVID-19.

Напомним, в Украине за сутки выявили 638 новых случаев коронавируса.

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