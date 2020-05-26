16:44  26 мая
День Киева будут праздновать в онлайн-формате
20:09  26 мая
В Ровенской области на месяц отложили запуск общественного транспорта
14:53  26 мая
Дело Шеремета: сумму залога для Яны Дугарь собрали за 3 часа
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 мая 2020, 19:02 17

Антикоррупционный суд оставил Грымчака под домашним арестом

Читайте також
українською мовою
26 мая 2020, 19:02 17
Читайте також українською мовою
Рассмотрение уголовного производства запланировано на 1 июня
Фото: Facebook
Рассмотрение уголовного производства запланировано на 1 июня

26 мая Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

Известно, что о продлении домашнего ареста до 25 июля для Грымчака ходатайствовала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), и во время подготовительного заседания коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила эту просьбу.

Юрий Гримчак также обязан прибывать в суд по каждому вызову, воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями, и сдать свой паспорт для выезда за границу.

Суд также продлил на 2 месяца срок содержания под домашним арестом для вероятного сообщника бывшего заместителя министра. Рассмотрение данного уголовного производства по существу запланировано на 1 июня 2020 года.

Напомним, бывший заместитель министра подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.)

14 февраля ВАКС продлил действие меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

12 мая НАБУ закрыло дело о недостоверном декларировании против Юрия Грымчака.


Юрий Грымчак суд коррупция НАБУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Изнасилование в Кагарлыке: суд арестовал обоих полицейских без права залога
26 мая 2020, 18:28
Киевский суд открыл производство по иску Максима Нефедова к Кабмину
26 мая 2020, 17:38
В Кагарлыке назначили нового руководителя полиции и назвали сроки переаттестации
26 мая 2020, 17:07
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
25 мая 2020, 21:55
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Иван Галунга
Все блоги »
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Боговин Виталий
Кандидат на должность Главы Запорожской областной государственной администрации
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Все досье »