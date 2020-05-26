Антикоррупционный суд оставил Грымчака под домашним арестом
26 мая Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.
Известно, что о продлении домашнего ареста до 25 июля для Грымчака ходатайствовала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), и во время подготовительного заседания коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила эту просьбу.
Юрий Гримчак также обязан прибывать в суд по каждому вызову, воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями, и сдать свой паспорт для выезда за границу.
Суд также продлил на 2 месяца срок содержания под домашним арестом для вероятного сообщника бывшего заместителя министра. Рассмотрение данного уголовного производства по существу запланировано на 1 июня 2020 года.
Напомним, бывший заместитель министра подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.)
14 февраля ВАКС продлил действие меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.
12 мая НАБУ закрыло дело о недостоверном декларировании против Юрия Грымчака.
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