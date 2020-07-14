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14 июля 2020, 14:29 6

В Одесской области горит свалка: огонь охватил 2 гектара

14 июля 2020, 14:29 6
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Спасатели пытаются потушить огонь
Спасатели пытаются потушить огонь
Фото: bessarabiainform.com
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Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушат пожар на свалке возле села Софиевка Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает RegioNews.

Сообщение о возгорании поступило в 06:55. По состоянию на 12:17 пожар удалось локализовать на площади 2 гектара. Сейчас спасатели пытаются потушить огонь", - говорится в сообщении.

Тушение огня осложняется тем, что очаги огня находятся в середине свалки, куда спасателям не добраться. Некоторые кучи мусора достигают высоты в 6 метров.

Ранее сообщалось, что распространение огня на пожаре в Черновцах удалось остановить.

Одесса пожар спасатели ГСЧС Свалка
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