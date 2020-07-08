В Украине продают авто, на котором ездил Зеленский

Авто 2005 года выпуска и за него просят 10 990 долларов.

Авто 2005 года выпуска и за него просят 10 990 долларов.

В Украине продают пикап Chevrolet Silverado на котором ездил президент Василий Голобородько, которого играл Владимир Зеленский, в сериале "Слуга народа".

Авто продается на сайте Autopark.ua.

С виду пикап выглядит хорошо, у него кожаный салон и новая резина. Но вот пробег у него очень внушительный - 320 тысяч км.

В Chevrolet Silverado также установлена хорошая акустика Pionner с сабвуфером, кондиционер, система мультимедиа с камерой заднего вида, автозапуск авто, датчик света и ксенон. Есть также система ГБО.

Владелец авто сможет переключаться между газом и бензином. Под капотом стоит 4,3 литровый мотор, который выдает 190 лошадиных сил. Коробка передач - 4-ступенчатый "автомат".

Напомним, 4 июля Дубинский приехал в центр Киева на "Лексусе" снимать видео, как он ездит на велосипеде.