Мэр Житомира уволил одного из своих советников

Елена Чернышева была назначена на эту должность в апреле 2019 года

Елена Чернышева была назначена на эту должность в апреле 2019 года

Фото: Facebook

8 июля мэр Житомира Сергей Сухомлин прекратил полномочия своего советника по вопросам городской мобильности Елены Чернышевой.

Распоряжение о прекращении полномочий Чернышевой опубликовано на сайте городского совета, передает RegioNews. Советником Сухомлина Чернышева была назначена 24 апреля 2019 и работала на общественных началах. Прекратить полномочия советника Житомирского городского головы по вопросам городской мобильности на общественных началах Чернышевой Елены Сергеевны согласно поданному ей заявлению", - говорится в документе. Ранее Чернышева была главным экспертом проекта "Разработка планов постоянной городской мобильности городов Житомир и Полтава". Напомним, 6 июля в Сумах представили нового заместителя председателя ОГА.

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