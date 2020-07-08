14:55  08 июля
Владимир Зеленский прибыл на Буковину
15:17  08 июля
В ГБР закрыли одно из дел против Порошенко
18:02  08 июля
Сводка ООС: девять обстрелов, трое раненых
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 июля 2020, 20:10 4

Мэр Житомира уволил одного из своих советников

08 июля 2020, 20:10 4
Читайте також українською мовою
Елена Чернышева была назначена на эту должность в апреле 2019 года
Елена Чернышева была назначена на эту должность в апреле 2019 года
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

8 июля мэр Житомира Сергей Сухомлин прекратил полномочия своего советника по вопросам городской мобильности Елены Чернышевой.

Распоряжение о прекращении полномочий Чернышевой опубликовано на сайте городского совета, передает RegioNews.

Советником Сухомлина Чернышева была назначена 24 апреля 2019 и работала на общественных началах.

Прекратить полномочия советника Житомирского городского головы по вопросам городской мобильности на общественных началах Чернышевой Елены Сергеевны согласно поданному ей заявлению", - говорится в документе.

Ранее Чернышева была главным экспертом проекта "Разработка планов постоянной городской мобильности городов Житомир и Полтава".

Напомним, 6 июля в Сумах представили нового заместителя председателя ОГА.

увольнение мэр Житомир Сергей Сухомлин советник
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Один из заместителей Бориса Филатова объявил об участии в выборах
08 июля 2020, 18:29
Очередное наследство Атрошенко: мэр Чернигова задекларировал еще почти 165 миллионов
08 июля 2020, 16:02
Кандидатов в мэры от "Слуги народа" вероятно будут проверять на полиграфе
08 июля 2020, 12:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Зачем Петрашко хочет "взломать" ProZorro и почему это может стоить Украине $600 млн ежегодно
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »