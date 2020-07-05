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05 июля 2020, 11:35 56

Зеленский искупался в Одессе с Ермаком там же, где и с уволенным Богданом

05 июля 2020, 11:35 56
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Сегодня примерно в 7.40 утра президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак искупались в море в Одессе около отеля "Немо".
Сегодня примерно в 7.40 утра президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак искупались в море в Одессе около отеля "Немо".
Владимир Зеленский в Одессе в прошлом году, фото Кирилл Тимошенко
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Год назад президент тоже купался в Одессе на том же месте на пляже Ланжерон, только с бывшим главой офиса президента Андреем Богданом

Видео утренннего моциона опубликовали в телеграмм-канале "Политика страны", пишет RegioNews.


Любопытно, что Зеленский купался в прошлом году 13 июля на этом самом месте, только с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом. А почти через 7 месяцев Богдана президент уволил.

Зеленский и Богдан в прошлом году

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский принял участие в параде ВМС Украины в Одессе.

Андрей Богдан Владимир Зеленский Андрей Ермак Одесса увольнение Офис президента президент
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