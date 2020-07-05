Зеленский искупался в Одессе с Ермаком там же, где и с уволенным Богданом
Сегодня примерно в 7.40 утра президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак искупались в море в Одессе около отеля "Немо".
Сегодня примерно в 7.40 утра президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак искупались в море в Одессе около отеля "Немо".
Год назад президент тоже купался в Одессе на том же месте на пляже Ланжерон, только с бывшим главой офиса президента Андреем Богданом
Видео утренннего моциона опубликовали в телеграмм-канале "Политика страны", пишет RegioNews.
Любопытно, что Зеленский купался в прошлом году 13 июля на этом самом месте, только с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом. А почти через 7 месяцев Богдана президент уволил.
Зеленский и Богдан в прошлом году
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский принял участие в параде ВМС Украины в Одессе.
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