Зеленский искупался в Одессе с Ермаком там же, где и с уволенным Богданом

Сегодня примерно в 7.40 утра президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак искупались в море в Одессе около отеля "Немо".

Сегодня примерно в 7.40 утра президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак искупались в море в Одессе около отеля "Немо".

Владимир Зеленский в Одессе в прошлом году, фото Кирилл Тимошенко

Год назад президент тоже купался в Одессе на том же месте на пляже Ланжерон, только с бывшим главой офиса президента Андреем Богданом

Видео утренннего моциона опубликовали в телеграмм-канале "Политика страны", пишет RegioNews.

Любопытно, что Зеленский купался в прошлом году 13 июля на этом самом месте, только с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом. А почти через 7 месяцев Богдана президент уволил. Зеленский и Богдан в прошлом году Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский принял участие в параде ВМС Украины в Одессе.

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