Прокуратура открыла дело о госизмене против Геруса и Оржеля

Дело открыто на основании решения Печерского районного суда

Дело открыто на основании решения Печерского районного суда

Фото: Волынские новости

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, председателя комитета по ТЭК Верховной рады Андрея Геруса, экс-министра энергетики Алексея Оржеля и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко.

Об этом говорится в выписке из реестра досудебных расследований, пишет RegioNews.

начато Расследование по факту возможной государственной измены по предварительному сговору нардепа Андрея Геруса, экс-министра Алексея Оржеля и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, которая привела к нанесению ущерба экономической безопасности Украины в принятии решения об отмене ограничений на импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

В июне 2020 Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство относительно злоупотреблений на рынке электроэнергии, коррупционных схем в энергоотрасли и открытия импорта тока из России.

Напомним, 26 июня бывшему главе Генштаба Замане сообщили подозрение в госизмене.

17 июня стало известно, что Офис генпрокурора квалифицирует поездку нардепов ОПЗЖ в Россию как госизмену.