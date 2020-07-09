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09 липня 2020, 21:35 6

Прокуратура відкрила справу про держзраду проти Геруса і Оржеля

09 липня 2020, 21:35 6
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Справу відкрито на підставі рішення Печерського районного суду
Справу відкрито на підставі рішення Печерського районного суду
Фото: Волинські новини
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Офіс генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету з ПЕК Верховної ради Андрія Геруса, ексміністра енергетики Олексія Оржеля і члена НКРЕКП Дмитра Коваленка.

Про це йдеться у витязі з реєстру досудових розслідувань, пише RegioNews.

Розслідування розпочато за фактом можливої державної зради за попередньою змовою нардепа Андрія Геруса, екс-міністра Олексія Оржеля і члена НКРЕКП Дмитра Коваленка, яка призвела до заподіяння шкоди економічній безпеці України в ухваленні рішення про скасування обмежень на імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герусом дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі й відкриття імпорту струму з Росії.

Нагадаємо, 26 червня колишньому главі Генштабу Замані повідомили підозру в держзраді.

17 червня стало відомо, що Офіс генпрокурора кваліфікує поїздку нардепів ОПЗЖ в Росію як держзраду.

Андрій Герус нардеп держзрада Минэкоэнерго прокуратура кримінальна справа НКРЕКП
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