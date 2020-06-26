Бывшему главе Генштаба Замане сообщили подозрение в госизмене

Следствие установило, что начальник Генштаба в течение 2012-2014 годов осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины под прикрытием "реформирования” ВСУ

Следствие установило, что начальник Генштаба в течение 2012-2014 годов осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины под прикрытием "реформирования” ВСУ

Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимиру Замане сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении государственной измены

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Подозреваемый действовал в соучастии с бывшим президентом Украины и двумя бывшими министрами обороны Украины. Эти лица намеренно сокращали численность армии, расформировывали отдельные военные части и подразделения, меняли их места дислокации.

В частности, преступные действия совершались на территории Крыма, что помогло России аннексировать полуостров.

Бывшему начальнику Генштаба согласно ч. 1 ст. 111 УК грозит от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Справка:

Владимир Замана был руководителем Генерального Штаба ВСУ с февраля 2012 года до 19 февраля 2014 года. От 22 февраля до июня 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны.

Экс-руководителя генштаба задержали 25 февраля 2019 года, а уже 24 мая того же года Киевский апелляционный суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Замана баллотировался в первой пятерке партии "Сила и честь" на внеочередных парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора квалифицирует поездку нардепов ОПЗЖ в Россию как госизмену