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17 июня 2020, 17:47 5

Офис генпрокурора квалифицирует поездку нардепов ОПЗЖ в Россию как госизмену

17 июня 2020, 17:47 5
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Офис генерального прокурора сообщил, что открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает Радио Свобода, пишет RegioNews.

Как объяснили в Офисе генпрокурора (ОГП), такое решение принято на выполнение постановления Печерского районного суда, который обязал уполномоченных лиц ОГП внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.

Уголовное производство открыли по статье о государственной измене, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 10 марта делегация украинских народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" встретилась с депутатами Государственной думы России в Москве. В партии заявили, что стороны обсуждали создание "парламентского измерения "нормандского формата". Кроме того, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук обсудил "инициативу" со своим кумом, президентом России Владимиром Путиным.

24 мая "Нацкорпус" обратился к СБУ с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ

Офис генпрокурора Россия Владимир Путин уголовное дело Москва ОПЗЖ госизмена Виктор Медведчук визит
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