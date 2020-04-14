СБУ задержала генерала, который работал на Россию: подробности и фото
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.
"К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства и который должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости”, - заявил глава СБ Украины Иван Баканов.
Валерий Шайтанов - экс-руководитель Центра специальных операций "А” СБ Украины. Контрразведчики выяснили, что генерал находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль” у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний занимается планированием, организацией и проведением разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.
За денежное вознаграждение в $200 тысяч и российское гражданство Шайтанов должен был подготовить теракты на территории всей Украины. Для этого он даже подобрал исполнителя - бывшего бойца спецподразделения, которым руководил. Кроме этого генерал-майор готовился совершить покушение на добровольца Адама Осмаева - мужа убитой 30 октября 2017 года военной Амины Окуевой.
Сейчас Валерия Шайтанова задержали. По месту жительства мужчины проводят обыски. Решается вопрос об объявлении генерал-майору подозрения в совершении государственной измены и террористических актов.
Также СБУ обнародовала аудиозаписи Шайтанова с российскими кураторами. Они свидетельствуют о том, что мужчина сотрудничал с ФСБ РФ добровольно и по идеологическим мотивам.
Напомним, что Валерий Шайтанов 18 февраля 2014 года руководил штурмовой группой, которая в Киеве захватила Дом профсоюзов во время Евромайдана. В апреле 2014-го в составе подразделения "Альфа" вел переговоры с руководителем террористического формирования "Восток" Александром Ходаковським. 31 октября 2015-го руководил группой по аресту Геннадия Корбана.
Награжден орденом "За мужество" III степени и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
Как писали RegioNews раньше, ГПУ подозревает в государственной измене сотрудника Службы внешней разведки.
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