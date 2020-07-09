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09 июля 2020, 11:16 13

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область

09 июля 2020, 11:16 13
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретится с представителями крупнейших предприятий и организаций Волыни.

Об этом информируют в Офисе президента, сообщает Regionews.

Известно, что президент ознакомится с ходом реализации проектов программы "Большая стройка" в регионе, в частности с ремонтом автодороги международного значения М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).

Также Зеленский посетит 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая сейчас находится в Луцке.

В рамках визита он осмотрит ход строительства детского сада в селе Крупа Луцкого района.

На входе во двор детсада уже ожидают журналисты, которым меряют температуру, проверяют документы и требуют надевать средства индивидуальной защиты.

Возле детсада также собрались десятки правоохранителей и спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский посетил Буковину.

Владимир Зеленский детский сад дороги Волынь президент Волынская область
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