Кабинет министров назначил нового языкового омбудсмена

На эту должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский

На эту должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский

Фото: Facebook

Кабинет министров 8 июля назначил Тараса Кременя новым Уполномоченным по защите государственного языка.

Об этом в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews. Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Кременя Тараса Дмитриевича", - написал Мокан. Известно, что Тарас Кремень - профессор Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования В 2014 - 2019 годах он был народным депутатом от партии "Народный фронт". Напомним, 24 апреля языковой омбудсмен Татьяна Монахова подала в отставку из-за невыплаты зарплаты.

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