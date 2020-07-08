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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 июля 2020, 16:28 2

Кабинет министров назначил нового языкового омбудсмена

08 июля 2020, 16:28 2
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Фото: Facebook
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Кабинет министров 8 июля назначил Тараса Кременя новым Уполномоченным по защите государственного языка.

Об этом в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Кременя Тараса Дмитриевича", - написал Мокан.

Известно, что Тарас Кремень - профессор Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования

В 2014 - 2019 годах он был народным депутатом от партии "Народный фронт".

Напомним, 24 апреля языковой омбудсмен Татьяна Монахова подала в отставку из-за невыплаты зарплаты.

Кабмин назначение Верховная Рада язык Омбудсмен
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