Кабинет министров назначил нового языкового омбудсмена
На эту должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский
На эту должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский
Кабинет министров 8 июля назначил Тараса Кременя новым Уполномоченным по защите государственного языка.
Об этом в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.
Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Кременя Тараса Дмитриевича", - написал Мокан.
Известно, что Тарас Кремень - профессор Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования
В 2014 - 2019 годах он был народным депутатом от партии "Народный фронт".
Напомним, 24 апреля языковой омбудсмен Татьяна Монахова подала в отставку из-за невыплаты зарплаты.
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