15:48  24 апреля
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
16:12  24 апреля
В Киевской области коронавирус зафиксировали в еще двух общежитиях
18:39  24 апреля
Суд отменил круглосуточный домашний арест для Татьяны Чорновол
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 апреля 2020, 17:25 22

Языковой омбудсмен Татьяна Монахова подала в отставку из-за невыплаты зарплаты

Читайте також
українською мовою
24 апреля 2020, 17:25 22
Читайте також українською мовою
Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова подала в отставку с занимаемой должности
Фото: скриншот видео
Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова подала в отставку с занимаемой должности

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

По словам Монаховой, такое решение она приняла из-за того, что ей полгода не платили зарплату, и поэтому она была вынуждена только тратить собственные средства.

Киевом я передвигалась на метро. Мне отказали даже в служебном жилье. Мол, только депутатам Верховной Рады можно получать, а вам - нет. За этот период я ​​потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета на свою работу, - сообщила Монахова.

В интервью изданию Opinion она говорит, что в течение шести месяцев пребывания на должности Госказначейство так и не выделило средства на создание Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.

Она утверждает, что о размере зарплаты ей так и не сообщили, а на командировочные ей приходилось тратить собственные средства. В Офисе президента никак не реагировали на ее обращения.

Я имела длинное терпения, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако, когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании Секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно, - отметила Монахова.

Напомним, Татьяна Монахова была назначена 27 ноября 2019 года после обращения ученых, языковедов и общественных деятелей в Кабинет министров Украины из-за проволочек с назначением языкового омбудсмена.


Кабмин отставка язык Омбудсмен Татьяна Монахова
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Назначение Саакашвили: грузинские власти могут отозвать посла в Украине
24 апреля 2020, 16:50
Саакашвили пообещал не конфликтовать с Аваковым
23 апреля 2020, 21:43
Кабмин выделил 25 миллионов на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области
22 апреля 2020, 16:42
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 22:15
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Наталья Стримовская
Олег Бегаль
Дмитрий Гордон
Все блоги »
Карантинный сепаратизм: почему Кернес тратит миллиарды на зоопарк и не хочет доплачивать врачам
24 апреля 2020, 15:00
Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"
24 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »