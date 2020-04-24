Языковой омбудсмен Татьяна Монахова подала в отставку из-за невыплаты зарплаты
Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.
По словам Монаховой, такое решение она приняла из-за того, что ей полгода не платили зарплату, и поэтому она была вынуждена только тратить собственные средства.
Киевом я передвигалась на метро. Мне отказали даже в служебном жилье. Мол, только депутатам Верховной Рады можно получать, а вам - нет. За этот период я потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета на свою работу, - сообщила Монахова.
В интервью изданию Opinion она говорит, что в течение шести месяцев пребывания на должности Госказначейство так и не выделило средства на создание Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.
Она утверждает, что о размере зарплаты ей так и не сообщили, а на командировочные ей приходилось тратить собственные средства. В Офисе президента никак не реагировали на ее обращения.
Я имела длинное терпения, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако, когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании Секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно, - отметила Монахова.
Напомним, Татьяна Монахова была назначена 27 ноября 2019 года после обращения ученых, языковедов и общественных деятелей в Кабинет министров Украины из-за проволочек с назначением языкового омбудсмена.
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