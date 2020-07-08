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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 июля 2020, 15:41 29

Кабинет министров запретил работу ночных клубов после 23 часов вечера

08 июля 2020, 15:41 29
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Кабинет министров ввел запрет на работу ночных развлекательных заведений в Украине после 23:00.

Об этом в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает RegioNews.

Тотальное несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции, неконтролируемое собрание людей, безответственность сегодня - десятки и сотни новых больных завтра", - сказал он.

Ткаченко предложил внести изменения в постановление Кабинета министров от 20 мая №392. По словам министра, культурно-развлекательные заведения будут также работать с некоторыми ограничениями до 23:00.

Учреждениям культуры необходимо разрешить работать с 07.00 до 23.00. Спектакли или сеансы длятся по две-три часа и чтобы людям просто выйти, учитывая стандартное начало в 19.00, - нужно больше времени", - сообщил он.

Также Минэкономики предложило исключить из постановления ограничения для субъектов общественного питания, работающих по адресной доставке и на самовывоз, члены правительства поддержали эти предложения.

Напомним, Кабмин выделит средства пострадавшим в пожаре на Луганщине - Зеленский.

Кабмин Украина карантин запрет Ночные клубы
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