09:49  06 июля
Суточный показатель COVID-19 в Украине снизился, зафиксировано 543 новых случая
10:32  06 июля
В западных областях остаются подтопленными пять населенных пунктов
08:19  06 июля
Сутки на Донбассе: оккупанты 8 раз нарушили режим тишины
UA | RU
UA | RU
06 июля 2020, 08:51 5

В СНБО не видят условий для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе

06 июля 2020, 08:51 5
Читайте також українською мовою
Местные выборы должны проходить по украинскому законодательству
Местные выборы должны проходить по украинскому законодательству
Фото: СНБО
Читайте також
українською мовою

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что местные выборы в ОРДЛО должны происходить по украинскому законодательству, а пока условий для проведения выборов в СНБО не видят.

Как передает RegioNews, об этом Данилов сообщил в интервью "Украинской правде".

Что касается выборов в Донбассе - должны произойти определенные условия, чтобы они там произошли. Сегодня, в день нашего общения, я не вижу, как там могут проходить выборы", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО допускает, что возможны компромиссы. "Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные, границы, через которые мы переходить с вами не можем", - сказал Данилов.

"Они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские СМИ, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская ЦИК должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия", - объяснил секретарь СНБО.

Он считает, что "если будут какие-то изменения, то рано или поздно там будут выборы проходить".

Напомним, ранее сообщалось, что Рада утвердила бюллетень для голосования на местных выборах.

ОРДЛО выборы Донбасс СНБО Алексей Данилов Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »