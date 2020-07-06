В СНБО не видят условий для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе

Местные выборы должны проходить по украинскому законодательству

Местные выборы должны проходить по украинскому законодательству

Фото: СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что местные выборы в ОРДЛО должны происходить по украинскому законодательству, а пока условий для проведения выборов в СНБО не видят.

Как передает RegioNews, об этом Данилов сообщил в интервью "Украинской правде".

Что касается выборов в Донбассе - должны произойти определенные условия, чтобы они там произошли. Сегодня, в день нашего общения, я не вижу, как там могут проходить выборы", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО допускает, что возможны компромиссы. "Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные, границы, через которые мы переходить с вами не можем", - сказал Данилов.

"Они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские СМИ, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская ЦИК должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия", - объяснил секретарь СНБО.

Он считает, что "если будут какие-то изменения, то рано или поздно там будут выборы проходить".

Напомним, ранее сообщалось, что Рада утвердила бюллетень для голосования на местных выборах.