Киевсовет потребовал от Зеленского прекратить преследование Порошенко и активистов

Соответствующий документ поддержали 68 депутатов

Соответствующий документ поддержали 68 депутатов

Фото: eurosolidarity.org

На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить политические преследования в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих и активистов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Секретарь Киевсовета и председатель Киевской городской организации политической партии "Европейская Солидарность" Владимир Прокопив заявил, что городской совет не будет молчать, "когда в стране начались политические репрессии".

Депутаты Киевсовета глубоко обеспокоены и возмущены тем конвейером уголовных производств, которыми новая власть в течение года пытается дискредитировать своих политических оппонентов", - говорится в сообщении.

В тексте обращения отмечается, что "политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируется с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива - это свидетельство того, что Украина в очередной раз оказалась перед большими политическими потрясениями".

Депутат Киевсовета от "ЕС" Вадим Сторожук заявил, что политики категорически осуждают попытки выборочного правосудия по отношению к Порошенко.

Соответствующий документ поддержали 68 депутатов, один высказался против. Всего в Киевсовете 120 депутатов.

Напомним, адвокаты пятого президента Украины и народного депутата фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявили отвод 12 прокурорам по делу и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Ранее адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков записал видео-ответ генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которая 30 июня в видеоролике объясняла подозрения по делу Порошенко.