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Киев не готов возобновить обучение в школах с 1 сентября - Кличко
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08 июля 2020, 13:06 11

Киев не готов возобновить обучение в школах с 1 сентября - Кличко

08 июля 2020, 13:06 11
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До конца карантина обучение будет дистанционным
До конца карантина обучение будет дистанционным
Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица пока не готова возобновить обучение в школах в обычном режиме с 1 сентября, однако власть делает все, чтобы школы открылись при благоприятных условиях.

Об этом он сообщил на брифинге, передает RegioNews.

Могу сказать одно - до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников", - заявил мэр.

Он напомнил, что по плану выхода из карантина, который сделало правительство, возобновление учебного процесса возможно на четвертом этапе выхода из карантина, к которому, к сожалению, большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости.

Кличко добавил, что город делает все, чтобы с 1 сентября при благоприятной эпидемической ситуации начать учебный процесс в школах. В частности, по его словам, на подготовку школ было уже выделено 4 миллиона гривен, большая часть из которых пошла на проведение ремонтов.

Напомним, в Киеве зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в столице подтвердили сразу 114 новых случаев COVID-19.

коронавирус Киев карантин школа дети Виталий Кличко
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