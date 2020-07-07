Рейтинги партии Зеленского на Востоке Украины упали до 27% - СОЦИС

Партия Петра Порошенко "Евросолидарность" в процентах догоняет рейтинги "Слуг народа" на восточной Украине

Партия Петра Порошенко "Евросолидарность" в процентах догоняет рейтинги "Слуг народа" на восточной Украине

Фото из открытых источников

Личный рейтинг президента Владимира Зеленского на Востоке Украины от марта до июня упал с 40,4 до 25,6%.

Такие данные обнародовал центр социологических исследований СОЦИС на основании проведенного опроса жителей восточных регионов Украины, пишет RegioNews.

Если бы выборы президента проходили в конце июня, то за Владимира Зеленского проголосовали бы рекордно малые 25,6%. Еще в марте Зеленского готовы были поддержать 40,4% избирателей.

За Петра Порошенко проголосовало бы 14,7% избирателей, что почти на 3% больше, чем в марте.

Тройку лидеров в президентской гонке замкнул бы Юрий Бойко с 11% голосов. Он тоже улучшил свой результат по сравнению с мартом на 3%.

В рейтинге политических партий на парламентских выборах пока лидирует пропрезидентская "Слуга народа", но ее поддержка электоратом тает на глазах. За "Слуг" готовы проголосовать 26,6% избирателей, тогда как за "Евросолидарность" - уже 21,3%.

5-процентный барьер на парламентских выборах преодолели бы также "ОПЗЖ" (18,6%), "Батькивщина" (7,3%) и партия Игоря Смешко "Сила и честь" (5%).

Ранее сообщалось, что по социологическим данным за партию "Слуга народа" готовы проголосовать менее 30% граждан.