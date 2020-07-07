В Николаевской области зафиксировали массовую гибель рыбы

На каждом квадратном метре обнаружили до 50 мертвых рыб

На каждом квадратном метре обнаружили до 50 мертвых рыб

Фото: Facebook

В Николаевской области, в Днепровском лимане зафиксировали массовую гибель рыбы.

Об этом в Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованый, передает RegioNews.

Вчера инспекторы Государственной экологической инспекции, обследовав береговую полосу Днепровского лимана возле села Ивановка, что в Очаковском районе, обнаружили массовую гибель рыбы", - написал он.

По словам чиновника, на участке длиной 1000 метров и шириной 1 метр, на каждый квадратный метр было зафиксировано по 40 мертвых бычков и по 10 погибших экземпляров атерины.

Государственная экологическая инспекция будет выяснять причины мора: уже взяты пробы воды, чтобы провести исследования в лаборатории ", - добавил Мальованый.

Напомним, на Волыни в реке Стырь зафиксирована массовая гибель рыбы.