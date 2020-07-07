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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 июля 2020, 14:48 24

Под КГГА врачи требуют сохранить центр микрохирургии глаза

07 июля 2020, 14:48 24
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Они говорят, что в Украине может не остаться заведений, где будут лечить детей с травмами глаз
Они говорят, что в Украине может не остаться заведений, где будут лечить детей с травмами глаз
Фото: pavlovskynews
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7 июля под зданием КГГА митингуют врачи с требованием возобновить финансирование и спасти киевский Центр микрохирургии глаза.

Об этом сообщает Крещатик.News, передает RegioNews.

По словам врачей киевского Центра, после закрытия офтальмологических больниц в областях, детей из всей страны везли в Киев.

Однако отсутствие финансирования делает невозможным лечение и в столице.

Медики требуют от городских властей включить их вопрос в повестку сессии, решить вопрос с финансированием Центра, а также вернуть долги по зарплате.

Они также требуют отдать больницу под юрисдикцию Министерства здравоохранения.

Напомним, 6 июля инвесторы банка "Аркада” протестували под стенами КГГ и требували достроить их квартиры.

протест митинг врачи больницы КГГА
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