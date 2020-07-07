Под КГГА врачи требуют сохранить центр микрохирургии глаза

Они говорят, что в Украине может не остаться заведений, где будут лечить детей с травмами глаз

Они говорят, что в Украине может не остаться заведений, где будут лечить детей с травмами глаз

Фото: pavlovskynews

7 июля под зданием КГГА митингуют врачи с требованием возобновить финансирование и спасти киевский Центр микрохирургии глаза.

Об этом сообщает Крещатик.News, передает RegioNews. По словам врачей киевского Центра, после закрытия офтальмологических больниц в областях, детей из всей страны везли в Киев. Однако отсутствие финансирования делает невозможным лечение и в столице. Медики требуют от городских властей включить их вопрос в повестку сессии, решить вопрос с финансированием Центра, а также вернуть долги по зарплате. Они также требуют отдать больницу под юрисдикцию Министерства здравоохранения. Напомним, 6 июля инвесторы банка "Аркада” протестували под стенами КГГ и требували достроить их квартиры.

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