Под КГГА врачи требуют сохранить центр микрохирургии глаза
Они говорят, что в Украине может не остаться заведений, где будут лечить детей с травмами глаз
Они говорят, что в Украине может не остаться заведений, где будут лечить детей с травмами глаз
7 июля под зданием КГГА митингуют врачи с требованием возобновить финансирование и спасти киевский Центр микрохирургии глаза.
Об этом сообщает Крещатик.News, передает RegioNews.
По словам врачей киевского Центра, после закрытия офтальмологических больниц в областях, детей из всей страны везли в Киев.
Однако отсутствие финансирования делает невозможным лечение и в столице.
Медики требуют от городских властей включить их вопрос в повестку сессии, решить вопрос с финансированием Центра, а также вернуть долги по зарплате.
Они также требуют отдать больницу под юрисдикцию Министерства здравоохранения.
Напомним, 6 июля инвесторы банка "Аркада” протестували под стенами КГГ и требували достроить их квартиры.
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