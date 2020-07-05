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05 июля 2020, 15:30 2

Отставка Смолия: Яценюк не претендует на должность главы Нацбанка

05 июля 2020, 15:30 2
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Пресс-секретарь Арсения Яценюка опровергла слухи
Пресс-секретарь Арсения Яценюка опровергла слухи
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Бывший премьер-министр Арсений Яценюк не рассматривал и не будет рассматривать возможность стать главой Национального банка Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, передает RegioNews.

Опять понеслись слухи и посыпались "заказухи" о назначении Арсения Яценюка на должность главы НБУ", - написала она и добавила, что категорически опровергает спекуляции на эту тему.

Знову понеслися чутки і посипалися "заказухи" про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ. Як прессекретар...

Опубліковано Ольгою Лаппо Неділя, 5 липня 2020 р.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отставка главы Нацбанка Якова Смолия не повлияла на отношения Украины с международными партнерами.

НБУ отставка Арсений Яценюк Кандидат Яков Смолий
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