Отставка Смолия: Яценюк не претендует на должность главы Нацбанка

Об этом сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, передает RegioNews.

Опять понеслись слухи и посыпались "заказухи" о назначении Арсения Яценюка на должность главы НБУ", - написала она и добавила, что категорически опровергает спекуляции на эту тему.