Отставка Смолия: Яценюк не претендует на должность главы Нацбанка
Пресс-секретарь Арсения Яценюка опровергла слухи
Пресс-секретарь Арсения Яценюка опровергла слухи
Бывший премьер-министр Арсений Яценюк не рассматривал и не будет рассматривать возможность стать главой Национального банка Украины.
Об этом сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, передает RegioNews.
Опять понеслись слухи и посыпались "заказухи" о назначении Арсения Яценюка на должность главы НБУ", - написала она и добавила, что категорически опровергает спекуляции на эту тему.
Знову понеслися чутки і посипалися "заказухи" про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ. Як прессекретар...Опубліковано Ольгою Лаппо Неділя, 5 липня 2020 р.
Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отставка главы Нацбанка Якова Смолия не повлияла на отношения Украины с международными партнерами.
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