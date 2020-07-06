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06 июля 2020, 11:59 4

Гео Лерос потребовал увольнения замдиректора ГБР Бабикова за нарушение закона

06 июля 2020, 11:59 4
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Фото: из открытых источников
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обратился в Национальное агентство по противодействию коррупции с требованием уволить первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Требую немедленно освободить адвоката Януковича с должности первого заместителя ГБР и привлечь к ответственности за нарушение Закона "О предотвращении коррупции", - написал Лерос.

Депутат уверен, что Бабиков, занимая пост первого заместителя директора ГБР, "будет сливать дело Майдана".

"Учитывая определение термина "руководитель органа досудебного расследования", приведенное в пункте 8 части первой статьи 3 Уголовного процессуального кодекса Украины, Александр Бабиков наделен служебными полномочиями по принятию решений или совершения или не совершение действий в уголовном производстве, ход и результаты предварительного расследования в котором составляют его частный интерес", - уточнил Лерос.

Ранее сообщалось, что Гео Лерос писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. Он также опубликовал "темники" для СМИ о том, как писать про Ермака.

Также Лерос рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.

ГБР Слуга народа НАПК депутат Гео Лерос
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