Гео Лерос потребовал увольнения замдиректора ГБР Бабикова за нарушение закона

Нардеп написал депутатский запрос в НАПК

Нардеп написал депутатский запрос в НАПК

Фото: из открытых источников

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обратился в Национальное агентство по противодействию коррупции с требованием уволить первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Требую немедленно освободить адвоката Януковича с должности первого заместителя ГБР и привлечь к ответственности за нарушение Закона "О предотвращении коррупции", - написал Лерос.

Депутат уверен, что Бабиков, занимая пост первого заместителя директора ГБР, "будет сливать дело Майдана".

"Учитывая определение термина "руководитель органа досудебного расследования", приведенное в пункте 8 части первой статьи 3 Уголовного процессуального кодекса Украины, Александр Бабиков наделен служебными полномочиями по принятию решений или совершения или не совершение действий в уголовном производстве, ход и результаты предварительного расследования в котором составляют его частный интерес", - уточнил Лерос.

Ранее сообщалось, что Гео Лерос писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. Он также опубликовал "темники" для СМИ о том, как писать про Ермака.

Также Лерос рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.