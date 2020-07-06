Гео Лерос потребовал увольнения замдиректора ГБР Бабикова за нарушение закона
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обратился в Национальное агентство по противодействию коррупции с требованием уволить первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Требую немедленно освободить адвоката Януковича с должности первого заместителя ГБР и привлечь к ответственности за нарушение Закона "О предотвращении коррупции", - написал Лерос.
Депутат уверен, что Бабиков, занимая пост первого заместителя директора ГБР, "будет сливать дело Майдана".
"Учитывая определение термина "руководитель органа досудебного расследования", приведенное в пункте 8 части первой статьи 3 Уголовного процессуального кодекса Украины, Александр Бабиков наделен служебными полномочиями по принятию решений или совершения или не совершение действий в уголовном производстве, ход и результаты предварительного расследования в котором составляют его частный интерес", - уточнил Лерос.
Ранее сообщалось, что Гео Лерос писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. Он также опубликовал "темники" для СМИ о том, как писать про Ермака.
Также Лерос рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.