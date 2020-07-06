На базу в Кирилловку, где произошло массовое отравление, детей привез помощник нардепа Бужанского, – СМИ

Зе-команда вновь нарушила карантин: на базу отдыха организованно поехали воспитанники днепровского клуба дзюдо "Спарта", возглавляемого помощником нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского – Даниилом Миром

Зе-команда вновь нарушила карантин: на базу отдыха организованно поехали воспитанники днепровского клуба дзюдо "Спарта", возглавляемого помощником нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского – Даниилом Миром

Фото: соцсети

После вспышки кишечной инфекции на базе отдыха "Днепровские зори" в Кирилловке, стало известно, что несмотря на запрет организованного детского отдыха и оздоровления, на базу организованно завезли детей – воспитанников днепровского клуба дзюдо "Спарта". Девять спортсменов оказались в больнице.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Днепр.ТВ.

Ситуацию, среди других прокомментировал сам президент клуба Даниил Миро.

Первого июля мы сюда заехали. Пообедали, купались в бассейне, немножко в море. Поужинали. И вот с десяти вечера началась такая карусель. Ребят по очереди начало сильно рвать, началась диарея. У нескольких ребят поднялась температура, решили вызвать скорую помощь. И не одну. Одна за другой. Машин семь было", – рассказал Миро.

При этом запорожские врачи, комментируя ситуацию с массовым отравлением на базе отдыха, отмечали, что детей там не должно быть: организованы детские оздоровление и отдых запрещены. То есть те, кто организовал отдых детей на базе, нарушили карантинные ограничения.

Как известно, президент клуба дзюдо "Спарта" Миро, на платной основе является помощником нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского (в прошлом созыве – помощником нардепа Евгения Мураева).

Напомним, отдыхающие в Кирилловке на базе отдыха "Днепровские зори" стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля после приема пищи.

По предварительным данным, гости базы отравились окрошкой.