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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
06 июля 2020, 14:21 45

Малинский горсовет инициировал отзыв нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко

06 июля 2020, 14:21 45
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Соответствующее решение было принято во время внеочередной сессии горсовета
Соответствующее решение было принято во время внеочередной сессии горсовета
Фото: Татьяна Грищенко Facebook
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В Малине Житомирской области депутаты выразили недоверие «Слуге народа» Татьяне Грищенко

Об этом говорится в тексте решения городского совета, пишет RegioNews.

Причиной отзыва стала бездеятельность народной избранницы в вопросе сохранения Малинского района, который в рамках нового территориального административного устройства было решено ликвидировать.

Согласовать проведение опроса со сбором подписей на предмет выполнения депутатских обязанностей народным депутатом Грищенко Татьяной Николаевной, избранной по 66 избирательному округу с центром в г. Малине относительно заботы о благе Украины и благосостоянии Украинского народа, защите интересов избирателей и государства; поручить юридическому отделу исполнительного комитета Малинского городского совета изучить вопрос относительно возможности и оснований отзыва народного депутата по народной инициативе", - говорится в решении.

Кроме этого, депутаты горсовета заявили о несогласии с политикой партии "Слуга Народа", назвав ее "антинародной, такой, что не учитывает мнение самого народа, создает напряжение в обществе в различных регионах и формирует протестные настроения".

Как известно, на заседании правительства 12 июня Кабмин утвердил разделение Житомирщины на 4 района. При этом Житомирский облсовет и ОГА выступали за пять районов в области, а Минрегион за четыре - без Малинского.

Напомним, 2 июля одна из ОТГ на Буковине подала в суд на Кабмин и Черновицкую ОГА. Причина иска – неудовлетворенность принятым перспективным планом развития.

Верховная Рада админреформа депутат нардеп горсовет Житомирская область Район Малин
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